"e-Devlet'ten akrabalarınızla ilişiğinizi kesebilirsiniz" iddiası: DMM'den açıklama geldi

DMM, "Akrabalarınızı e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasını yalanladı.

Sosyal medyada bir kullanıcının paylaşımının ardından "e-Devlet üzerinden akrabalarınızla ilişğinizi kesebilirsiniz" iddiası gündem oldu.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiayla ilgili açıklama yaptı. DMM tarafından yapılan açıklamada iddianın doğru olmadığı bildirildi.

Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmetin bulunmadığı anımsatılan açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verildi.