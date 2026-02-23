Giriş / Abone Ol
e-Devlet'ten uyarı mesajı: 3 saat kesinti yaşanacak

e-Devlet’te altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 28 Şubat Cumartesi günü 00.00–03.00 saatleri arasında planlı kesinti yaşanacağı bildirildi.

Güncel
  • 23.02.2026 12:33
  • Giriş: 23.02.2026 12:33
  • Güncelleme: 23.02.2026 12:38
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlet, planlı kesinti yapılacağını duyurdu.

Kesintinin 28 Şubat Cumartesi günü 00:00-03:00 saatleri arasında gerçekleşeceği açıklandı. e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Sistemlerimizde Türkiye saati ile 28.02.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 03:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir."

