e-Devlet'ten uyarı mesajı: Kesinti yaşanacak

e-Devlet’te altyapı yenileme çalışmaları kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü 00.00–08.00 saatleri arasında planlı kesinti yaşanacağı bildirildi.

Güncel
  • 20.01.2026 13:27
  • Giriş: 20.01.2026 13:27
  • Güncelleme: 20.01.2026 13:35
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye'de milyonlarca kişinin kullandığı e-Devlet, planlı kesinti yapılacağını duyurdu.

Kesintinin 24 Ocak Cumartesi günü 00:00-08:00 saatleri arasında gerçekleşeceği açıklandı. e-Devlet kullanıcılarına iletilen mesajda şunlar kaydedildi:

"Sistemlerimizde Türkiye saati ile 24.01.2026 (Cumartesi) günü 00:00 - 08:00 saatleri arasında planlı altyapı yenileme çalışması yapılacağı için e-Devlet Kapısında zaman zaman kesintiler yaşanması öngörülmektedir."

