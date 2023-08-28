e-Reçetem'e 5 farklı dil eklenirken Kürtçe eklenmemişti: Koca'dan açıklama

Sağlık Bakanı Koca, E-Reçetem'e eklenen 5 dil arasında Kürtçenin olmamasına yönelik eleştirilere cevap verdi. Koca, "Sisteme 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyuldu" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusçayı ekleyip Kürtçeyi kapsamın dışında tutması eleştiri aldı.

Fahrettin Koca, bu sisteminin turistler ve yabancı uyruklu hastalar olduğunu söyleyerek sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2023

Bakan Koca, “E-Reçetem sistemine İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça olmak üzere 5 yabancı dil eklendi. E-Reçetem sistemine bu 5 dilin eklenmesine turistler ve yabancı uyruklu hastalar için ihtiyaç duyulmuştur. Kendi vatandaşlarımız içinse bu dillerden birinde reçete yazılması söz konusu değildir. Sisteme T.C. Kimlik Numarası ile girildiğinde ek uygulama devre dışı olmakta, sadece Türkçe hizmet alınabilmektedir. Türkiye sağlık turizminde her duyarlı yurttaşının övünç duyacağı gelişmeler gösteriyor ve potansiyelini harekete geçirecek yatırımlar yapıyor. Yabancı hastalarımızın kendi dillerini konuşan hekimlerimizden hizmet alma imkanı artıyor. Bazı hastalar Türkiye’de muayene olup, ilaçlarını kendi ülkelerinde temin ediyor. E-Reçetem sistemine 5 yabancı dilin ilave edilmesi sağlık hizmetlerindeki uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyaçtır. Uluslararası başarıdan doğan bir ihtiyacın büyük emeklerle çözüme kavuşturulması tartışma konusu edilebilir mi? Maalesef edenler var. Bilmediklerindendir” ifadelerini kullandı.