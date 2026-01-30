E-ticaret verileri: Ocak ayında gümüşe ilgi arttı

Online alışveriş sitesi Hepsiburada tarafından açıklanan Ocak 2026 verilerine göre, online alışverişte yatırım amaçlı ürün tercihleri değişim gösterdi. Verilere göre, e-ticaret müşterilerinin gümüşe olan ilgisi bu ay geçen yılın aynı ayına göre yüzde 103 artarken, tüketicilerin altın tarafında ise daha hacimli ürünlere yöneldiği görüldü.

Hepsiburada verilerine göre Ocak 2026'da gümüş ürünlerine olan ilgi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 103 arttı. Aylık kırılımda ise bu artışın yalnızca tek bir dönemle sınırlı kalmadığı, gümüş tercihinin yıl geneline yayılan istikrarlı bir yükseliş sergilediği görüldü. Son bir yıllık dönemde gümüş ürünlerinin, tüketicilerin yatırım sepetlerinde daha sık yer aldığı gözlemlendi.

ALTIN KATEGORİSİNDE DURUM

Verilere göre altın kategorisinde ise 22 ayar altın bilezik gibi daha yüksek hacimli ürünlere olan ilgi, istikrarını korudu. Ocak 2025'te gram altın ile 22 ayar bilezik arasındaki dengeli seyir 2026 yılı itibarıyla yerini belirgin bir tercih değişimine bıraktı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla değerlendirildiğinde, 22 ayar bileziğe olan talep gram altına göre yaklaşık yüzde 50 daha fazla artış gösterdi.

ANADOLU İLLERİ ÖNE ÇIKTI

Verilerde dijital kuyumculuğa olan ilginin Türkiye geneline yayıldığı görüldü. Üç büyük ilin ardından yatırım amaçlı alışverişlerin en yoğun yaşandığı şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya olarak sıralandı.

Satış tarafında ise Türkiye'nin geleneksel kuyumculuk merkezleri öne çıktı. Çorum, Kayseri ve Diyarbakır platform üzerinden en çok satış yapan şehirler oldu.

OCAKTA YATIRIMCI AY SONUNU BEKLEDİ

Ocak ayının son 10 günü incelendiğinde, gümüş fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yatırım amaçlı alışverişlerin bu dönemde belirgin biçimde yoğunlaştığı belirlendi. Ayın sonuna doğru artan gümüş gündemi ve görünürlüğü, tüketici davranışları üzerinde etkili oldu. Özellikle 28 Ocak, ay ortalamasının yaklaşık yüzde 45 üzerine çıkarak, son 10 günün en yüksek satışının gerçekleştiği gün olarak öne çıktı.