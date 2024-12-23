E-ticarete vergi düzenlemesi

Ekonomi Servisi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergileri düzenleyen bir dizi kararnameyi dün peş peşe imzaladı. Gelir vergisinde kâr paylarındaki stopaj oranı yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseltildi. E-ticarete de 1 Ocak’ta geçerli olacak şekilde yüzde 1 stopaj geldi.

Yurt dışı gümrüksüz alışveriş limiti 27 avroya düşürüldü, ücretsiz kargo avantajına da düzenleme geldi. Kararla, ücretsiz kargo olsa dahi her gönderiye ilave bir masraf kalemi eklenecek, 3 avro kargo bedeli alınacak.