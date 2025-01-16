e-YDS 1 sınav giriş belgesi erişime açıldı | 2025 eYDS 1 ne zaman? eYDS 1 sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yılda on iki sefer gerçekleştirdiği Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (e-YDS) ilki olan e-YDS 1 sınav giriş belgesi erişime açıldı. e-YDS/1 İngilizce sınavının ÖSYM tarafından sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla birlikte sınava katılacak adaylar eYDS 1 sınav giriş yerleri nereden öğrenilir araştırmasını yapıyor. 3-9 Ocak 2025 tarihleri arasında başvuruları alınan 2025 eYDS 1 ne zaman sorusu gündeme getiriliyor. Peki, 2025 eYDS 1 ne zaman? eYDS 1 sınav giriş yerleri nereden öğrenilir? İşte detaylar!

E-YDS 1 SINAV GİRİŞ BELGESİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM yılın ilk eYDS sınavı olan "E-YDS/1 İngilizce" için sınav giriş belgesini yayınladı. Sınava katılacak adaylar sınav giriş belgesi ile E-YDS 1 sınav giriş yerlerini öğrenebilecek. E-YDS 1 sınav giriş belgesinin yayınlanmasıyla birlikte açıklama yapan ÖSYM açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"18 Ocak 2025 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2025/1 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’n 16 Ocak 2025 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir."

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

2025 EYDS 1 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/1 başvuru tarihi 3-9 Ocak 2025 arasında alınmıştı. 2025 EYDS 1 sınavı (E-YDS/1 İngilizce) 18 Ocak 2025 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki ÖSYM'ye ait e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacak.