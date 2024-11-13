e-YDS ne zaman? 2025 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri

2025 e-YDS başvuru, sınav tarihleri | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2025 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte yılda on iki sefer e-YDS/1, e-YDS/2, e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca, e-YDS/4, e-YDS/5 İspanyolca/İtalyanca, e-YDS/6, e-YDS/7 Almanca/Fransızca, e-YDS/8 Arapça/Rusça, e-YDS/9, e-YDS/10, e-YDS/11 Farsça/İngilizce ve e-YDS/12 olarak gerçekleştirilen Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday YDS ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2025 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, e-YDS ne zaman? İşte 2025 e-YDS başvuru ve sınav tarihleri!

2025 E-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

ÖSYM 2025 e-YDS başvuru ve sınav tarihlerini duyurdu. Buna göre e-YDS/1 başvuru tarihi 3-9 Ocak 2025 arası sınav tarihi 18 Ocak 2025, e-YDS/2 başvuru tarihi 14-23 Ocak 2025 arası sınav tarihi 1 Şubat 2025, e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca başvuru tarihi 23 Ocak - 24 Mart 2025 arası sınav tarihi 5 Nisan 2025, e-YDS/4 İspanyolca/İtalyanca başvuru tarihi 23 Ocak - 24 Mart 2025 arası sınav tarihi 6 Nisan 2025, e-YDS/5 başvuru tarihi 25 Mart - 3 Nisan 2025 arası sınav tarihi 12 Nisan 2025, e-YDS/6 başvuru tarihi 15-22 Nisan 2025 arası sınav tarihi 3 Mayıs 2025, e-YDS/7 Almanca/Fransızca başvuru tarihi 3-19 Haziran 2025 arası sınav tarihi 28 Haziran 2025, e-YDS/8 Arapça/Rusça başvuru tarihi 3-19 Haziran 2025 arası sınav tarihi 29 Haziran 2025, e-YDS/9 başvuru tarihi 6-14 Ağustos 2025 arası sınav tarihi 23 Ağustos 2025, e-YDS/10 başvuru tarihi 10-18 Eylül 2025 arası sınav tarihi 27 Eylül 2025, e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi 8-16 Ekim 2025 arası sınav tarihi 25 Ekim 2025, e-YDS/12 başvuru tarihi 3-11 Aralık 2025 arası sınav tarihi 20 Aralık 2025 şeklinde.

E-YDS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2025 e-YDS için başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

e-YDS/1 başvuru tarihi: 3-9 Ocak 2025 arası

3-9 Ocak 2025 arası e-YDS/1 sınav tarihi: 18 Ocak 2025,

18 Ocak 2025, e-YDS/2 başvuru tarihi: 14-23 Ocak 2025 arası

14-23 Ocak 2025 arası e-YDS/2 sınav tarihi: 1 Şubat 2025,

1 Şubat 2025, e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca başvuru tarihi: 23 Ocak - 24 Mart 2025 arası

23 Ocak - 24 Mart 2025 arası e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca sınav tarihi: 5 Nisan 2025,

5 Nisan 2025, e-YDS/4 İspanyolca/İtalyanca başvuru tarihi: 23 Ocak - 24 Mart 2025 arası

23 Ocak - 24 Mart 2025 arası e-YDS/4 İspanyolca/İtalyanca sınav tarihi: 6 Nisan 2025,

6 Nisan 2025, e-YDS/5 başvuru tarihi: 25 Mart - 3 Nisan 2025 arası

25 Mart - 3 Nisan 2025 arası e-YDS/5 sınav tarihi: 12 Nisan 2025,

12 Nisan 2025, e-YDS/6 başvuru tarihi: 15-22 Nisan 2025 arası

15-22 Nisan 2025 arası e-YDS/6 sınav tarihi: 3 Mayıs 2025,

3 Mayıs 2025, e-YDS/7 Almanca/Fransızca başvuru tarihi: 3-19 Haziran 2025 arası

3-19 Haziran 2025 arası e-YDS/7 Almanca/Fransızca sınav tarihi: 28 Haziran 2025,

28 Haziran 2025, e-YDS/8 Arapça/Rusça başvuru tarihi: 3-19 Haziran 2025 arası

3-19 Haziran 2025 arası e-YDS/8 Arapça/Rusça sınav tarihi: 29 Haziran 2025,

29 Haziran 2025, e-YDS/9 başvuru tarihi: 6-14 Ağustos 2025 arası

6-14 Ağustos 2025 arası e-YDS/9 sınav tarihi: 23 Ağustos 2025,

23 Ağustos 2025, e-YDS/10 başvuru tarihi: 10-18 Eylül 2025 arası

10-18 Eylül 2025 arası e-YDS/10 sınav tarihi: 27 Eylül 2025,

27 Eylül 2025, e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 8-16 Ekim 2025 arası

8-16 Ekim 2025 arası e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 25 Ekim 2025,

25 Ekim 2025, e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-11 Aralık 2025 arası

3-11 Aralık 2025 arası e-YDS/12 sınav tarihi: 20 Aralık 2025

E-YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

e-YDS başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

Kimler e-YDS'ye Girebilir?

e-YDS'ye aşağıdaki kategorideki kişiler girebilir:

Doçent, doktora ve sanatta yeterlik adayları.

Yüksek lisans programlarına başvuracak lisans programı mezunları.

Lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrencilerden, yüksek lisans ya da doktora öğrenimi yapmayı planlayanlar.

Kamu kurumlarında çalışanlar, dil tazminatı veya yurtdışı görev gibi nedenlerle yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) veya Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavına (DUS) girecek adaylar.

Kamu personeli olmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) girecek adaylar arasından, kamu kurumlarının talebi doğrultusunda yabancı dil bilgisini belirlemek isteyenler.

Kamu kurumlarında çalışmayı düşünmeyen, ancak yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen üniversite veya yüksekokul mezunları.

YDS, yabancı dil bilgisini ölçmek isteyen kişiler için önemlidir ve farklı alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarına başvurularında, akademik kariyer yapma amacında, veya kamu sektöründe iş başvurularında kullanılır. YDS sınavına girecek kişiler, sınav tarihleri ve detayları hakkında ÖSYM'nin resmi web sitesinden güncel bilgilere erişebilirler.

E-YDS/1 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/1 başvuru tarihi 3-9 Ocak 2025 arası sınav tarihi 18 Ocak 2025 şeklinde.

E-YDS/2 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/2 başvuru tarihi 14-23 Ocak 2025 arası sınav tarihi 1 Şubat 2025 şeklinde.

E-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/3 Farsça/Yunanca/Bulgarca başvuru tarihi 23 Ocak - 24 Mart 2025 arası sınav tarihi 5 Nisan 2025 şeklinde.

E-YDS/4 İspanyolca/İtalyanca BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/4 İspanyolca/İtalyanca başvuru tarihi 23 Ocak - 24 Mart 2025 arası sınav tarihi 6 Nisan 2025 şeklinde.

E-YDS/5 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/5 başvuru tarihi 25 Mart - 3 Nisan 2025 arası sınav tarihi 12 Nisan 2025 şeklinde.

E-YDS/6 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/6 başvuru tarihi 15-22 Nisan 2025 arası sınav tarihi 3 Mayıs 2025 şeklinde.

E-YDS/7 Almanca/Fransızca BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/7 Almanca/Fransızca başvuru tarihi 3-19 Haziran 2025 şeklinde.

E-YDS/8 Arapça/Rusça BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/8 Arapça/Rusça başvuru tarihi 3-19 Haziran 2025 arası sınav tarihi 29 Haziran 2025 şeklinde.

E-YDS/9 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/9 başvuru tarihi 6-14 Ağustos 2025 arası sınav tarihi 23 Ağustos 2025 şeklinde.

E-YDS/10 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/10 başvuru tarihi 10-18 Eylül 2025 arası sınav tarihi 27 Eylül 2025 şeklinde.

E-YDS/11 Farsça/İngilizce BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi 8-16 Ekim 2025 arası sınav tarihi 25 Ekim 2025 şeklinde.

E-YDS/12 BAŞVURU VE SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

ÖSYM'nin düzenlediği e-YDS/12 başvuru tarihi 3-11 Aralık 2025 arası sınav tarihi 20 Aralık 2025 şeklinde.