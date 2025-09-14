EAFF 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde şampiyon Polonya, kupasını aldı

TRABZON (AA) - Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) 2025 Ampute Futbol Uluslar A Ligi'nde şampiyon Polonya oldu.

Yavuz Selim Stadı'nda 3 gün boyunca oynanan müsabakalar sonunda Polonya birinciliği, Türkiye ikinciliği, İngiltere üçüncülüğü ve İtalya dördüncülüğü elde etti.

Organizasyon sonunda düzenlenen kupa töreninde Polonya şampiyonluk kupasını kaldırırken diğer takımlara da madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Ödül töreni, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.