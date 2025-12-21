Giriş / Abone Ol
EBB Kent Lokantaları'nda Gülşah Durbay anısına helva ikramı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kent Lokantaları'nda, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına helva ikramı yapıldı.

  • 21.12.2025 15:12
(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kent Lokantaları'nda, vefat eden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay anısına helva ikramı yapıldı.

Eskişehir’de Kentpark içinde ve Yıldız Durağı yanında bulunan Kent Lokantaları’na yemek için gelen vatandaşlara, Gülşah Durbay anısına helva dağıtıldı.

Anma etkinliğinde duygu dolu anlar yaşanırken, helva ikramı eşliğinde merhume başkan için dualar edildi.

EBB Kent Lokantaları Sorumlusu Şehriban Baysal, “Genç yaşta aramızdan ayrılması hepimizi derinden üzdü. Gülşah Başkanımızı saygı ve sevgiyle anıyoruz” dedi.

