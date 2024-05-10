Ebe ve hemşireler de göç ediyor: Bu tabloya iyi bakın

Ülkede 250 bine yakın hemşire, 60 bine yakın da ebe bulunuyor. Ebe ve hemşirelerin yoğun iş yükü ile karşı karşıya kaldığını belirten sağlıkçılar "Genç ebe ve hemşireler iş yükünün daha az, ücretin daha yüksek olduğu ülkelere gidiyor" dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Türkiye’de 310 bine yakın ebe ve hemşire bulunuyor. Ebe ve hemşireler sorunlarla karşı karşıya. Türkiye’de bir kişiye düşen hemşire sayısı 2.8 iken bu oran Kanada’da 10,3’lere Slovenya’da ise 10,5’lere kadar çıkıyor. Yoğun iş yükü ile karşı karşıya kalan hemşireler geçinemediklerini de söylüyor. "Bu tablo ebe ve hemşirelerin daha fazla iş yükü ile karşılaşmasına ve daha düşük ücretle geçinmelerini dayatma anlamına geliyor" diyen sağlık emekçileri "Ebe ve hemşireler yoksulluk sınırının altında angarya ve mobbingle daha fazla hizmet üretme dayatılırken, genç ebe ve hemşireler hem iş yükünün daha az olduğu hem de ücretin daha yüksek olduğu bu ülkelere göç ediyor.

5 Mayıs Ebeler Günü, 6-12 Mayıs Hemşireler Haftası olarak kutlanıyor. Ancak kutlamadan ziyade hak arayışlarını sürdüren ebe ve hemşireler seslerinin duyulmasını istiyor. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya, ebe ve hemşirelerin sorunlarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Ebe ve hemşirelerin sayılarının yetersizliğine de dikkat çeken Yalçınkaya, "Kanada’da bin kişiye düşen hemşire sayısı 10,3. İsveç’te bin kişiye düşen hemşire sayısı 10,7. Portekiz’de bin kişiye düşen hemşire sayısı 7,4. Slovenya’da bin kişiye düşen hemşire sayısı 10,5. Türkiye’de ise bin kişiye düşen hemşire sayısı 2,8. Biz bu ülkelerin hemşire sayısının 4’te 1’i kadar hemşire sayısı ile bu ülkelerin üzerinde hizmet üretiyoruz. Bu ülkelere göre sağlık harcamamızın düşük olmasının temel sebebi daha az personelle daha fazla hizmet üretmemizin yanında o ülkelere göre daha düşük ücret almaktayız" dedi.

ÜLKE KAYBEDİYOR

Ebe ve hemşirelerin daha fazla iş yükü ile karşılaşmasına ve daha düşük ücretle geçinmelerini dayatma anlamına geldiğini kaydeden Yalçınkaya "SGK bu tablo sayesinde yıllık hizmeti kişi başına bin 827 dolara sağlasa da kaybeden ülkemiz oluyor. Ebe ve hemşireler yoksulluk sınırının altında angarya ve mobbingle daha fazla hizmet üretme dayatılırken, genç ebe ve hemşireler hem iş yükünün daha az olduğu hem de ücretin daha yüksek olduğu bu ülkelere göç ediyor" diye konuştu.

İŞ YÜKÜ ÇOK

• SGK verilerine göre kişi başına düşen sağlık harcaması

KANADA: 6.319 $

İSVEÇ: 6.438 $

PORTEKİZ: 4.162 $

SLOVENYA: 4.114 $

TÜRKİYE: 1.827 $

YILLIK GELİR 12 BİN DOLAR

• Hemşirelerin yıllık geliri

KANADA: 63 bin $

İSVEÇ: 48 bin $

PORTEKİZ: 21 bin $

SLOVENYA: 50 bin $

TÜRKİYE: 12 bin $