Ebe ve hemşireler taleplerini haykırdı

Haber Merkezi

Aile Hekimliği Ebe ve Hemşireleri, yıllardır süregelen hak kayıplarını ve çalışma koşullarındaki adaletsizlikleri dile getirmek için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Sekreteri Nükte Taşlar, yaptığı basın açıklamasıyla sağlık çalışanlarının haklı taleplerini dile getirdi.

Nükte Taşlar, sorunların çözülmemesi bir yana her yeni düzenlemenin daha büyük problemler yarattığını ifade ederek şunları söyledi: “Yıllardır emeğimizi ve gücümüzü yok sayan Bakanlığa, artık daha güçlü bir sesle ‘Yeter’ demek için buradayız. Biz olmadan Aile Hekimliği sistemi eksik kalır.”