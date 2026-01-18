Ebe ve hemşirelerin emeği yok sayılıyor

Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) çalışan ebe ve hemşirelerin emeklerinin görmezden gelindiği, ücret politikalarıyla yoksulluğa itildikleri bir kez daha gündeme geldi. Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Ahmet Mehlepçi, Sağlık Bakanlığı’nın uygulamalarıyla ASM’lerde çalışan sağlık emekçilerinin hem iş yükünün arttığını hem de gelirlerinin düştüğünü söyledi.

Mehlepçi, aile hekimliği sisteminin yalnızca hekimlerden ibaret olmadığını vurgulayarak, “Aile Sağlığı Merkezleri hekim, ebe ve hemşirelerin ortak emeğiyle ayakta duruyor. Ancak Sağlık Bakanlığı ebe ve hemşireleri önce ‘aile sağlığı elemanı’, ardından ‘aile sağlığı çalışanı’ olarak tanımlayarak bu emeği görünmez kılıyor” dedi.

HAK GASBI KOLAYLAŞIYOR

Bakanlığın dilinin ücret politikalarına da yansıdığını belirten Mehlepçi, ebe ve hemşirelerin “eleman” olarak görülmesinin hak kayıplarını olağanlaştırdığını ifade etti. Özel hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde ebe ve hemşire maaşlarının artmaması için maaş tavan katsayısının 1,50’nin üzerine çıkarılmadığını söyleyen Mehlepçi, bu nedenle sağlık emekçilerinin en yoğun performansla çalışsalar dahi yoksulluk sınırını ancak zorlayabildiğini dile getirdi. ASM’lerdeki uygulamaların daha da adaletsiz olduğunu belirten Mehlepçi, şöyle devam etti:

“Bir birimde hekim yoksa ya da hekim bakanlığın dayattığı kronik hastalık izlemi uygulamasını yapmıyorsa, ebe ve hemşireler aynı süre ve aynı yoğunlukta çalışsalar bile çok daha düşük maaş alıyor. Hekimi olmayan birimde çalışan ebe ve hemşireler 45–46 bin lira gibi geçinmenin mümkün olmadığı ücretlerle çalışmaya zorlanıyor."

HAK EDİŞLER DÜŞÜRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun 2025’in ilk aylarında “teşvikleri üç kat artırıyoruz, maaşlar artacak” açıklamalarını anımsatan Mehlepçi, gerçekte bunun tam tersinin yaşandığını söyledi. Mehlepçi, “Tüm ASM çalışanları için sabit maaşlar azaltıldı, performansa dayalı ödeme artırıldı ve toplam hak edişler düşürüldü” dedi.

Talepleri sıralayan Mehlepçi, “Hekimler için en az iki kat, ebe ve hemşireler için en az bir kat, yoksulluk sınırının üzerinde, performans kriterlerine bağlı olmayan, emekliliğe yansıyan, tek kalem ve güvenceli maaş istiyoruz” dedi. Sağlık emekçilerinin insanca yaşayabileceği bir ücret ve çalışma düzeni için mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.