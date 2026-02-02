Eber Gölü için acil çağrı: "Söz değil icraat istiyoruz"

CHP Doğa Hakları ve Çevre Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü nedeniyle Afyonkarahisar'da bulunan Eber Gölü’nde incelemelerde bulundu.

İncelemelere CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Hasan Karadeniz, Bolvadin İlçe Başkanı Ömer Çengel, Çay İlçe Başkanı Murat Cingöz, Sultandağı İlçe Başkanı Fatih Türkmen, Konya İl Başkan Yardımcısı Ezgi Bilge Arslan, Akşehir İlçe Başkanı Sevim Uzun, CHP’li belediye meclis üyeleri ve demokratik kitle örgütleri de eşlik etti. İnceleme sonrasında Rızvanoğlu ve beraberindeki heyet, Sultandağı ilçesine bağlı Yakasenek Köyü Kocaoğuz mevkiinde Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi ile birlikte ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

“Eber Gölü bugün maalesef kuraklıkla ve yanlış su yönetimiyle mücadele ediyor” diyen Rızvanoğlu, “Oysa Eber Gölü ve Akarçay Havzası yalnızca bir doğa parçası değil; tüm canlılar ve insanlık için ortak değeri olan, doğal, ekonomik, tarihsel ve kültürel bir bütündür” şeklinde konuştu.

"NEDEN KORUMADINIZ?"

Eber Gölü’nün yasal statüsüne dikkat çeken Rızvanoğlu, “Eber Gölü hepinizin bildiği üzere, birinci derece doğal sit alanı yani kesin korunacak hassas alan statüsünde. Anayasamız çok net. 63’üncü madde diyor ki, ‘Devlet, tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasını sağlar’. Peki soralım, bu göl koruma unvanına sahip değil mi? Neden korumadınız” diye sordu.

Gölün sazlıklarıyla geçimini sağlayan yurttaşlar için ekmek kapısı ve allı turnalar ile flamingolar başta olmak üzere 146 kuş türünün konaklama alanı olduğunu vurgulayan Rızvanoğlu, şöyle konuştu:

"Burası, doğanın, suyun ve insanın bir arada var olduğu eşsiz bir ekosistem. Bugün Eber’e baktığımızda ne görüyorsunuz Kontrolsüz sulama yüzünden suyu kesilmiş, artık akamayan dereleri görüyoruz. Kuruyan sazlıkları görüyoruz. Suyun azalmasıyla karaya oturmuş kayıkları görüyoruz. Ve en acısı yok olan yaşamı görüyoruz. Gölü besleyen damarlar birer birer kesildi. Dereler kontrolsüz su kullanımıyla kurutuldu. Sonuç ne oldu? Göl küçüldü, su azaldı. Kuşlar burayı terk etmeye başladı. Sucul yaşam neredeyse bitti. Sazlıklar kurudu. Bu gölden geçimini sağlayan vatandaşlarımız yoksullaştı. Üstelik bugün gölün su kalitesi 4. sınıf düzeyinde. Yani yaşamı tehdit eden düzeyde. Burada sadece bir kuraklıktan bahsetmiyoruz, ekolojik ve biyolojik yok oluştan bahsediyoruz."

"İHMAL KRİZİ VAR"

İktidarın yaşanan süreci yalnızca iklim krizine bağladığını ifade eden Rızvanoğlu, “Ne kadar acı bir tabloyla karşı karşıyayız. Kaderci iktidar şimdilerde yeni bir terim öğrendi, iklim krizi. Evet, iklim krizinin etkisi var. Ama burada aynı zamanda bir ihmal krizi var. Gölün su bütçesi korunmadan yapılan aşırı su çekimleri, sanayi kaynaklı atıklar, Eber Gölü’nü ülkemizin en kirli göllerinden biri haline getirdi. Burada yaşayan endemik türler, örneğin Eber Sarısı, bugün tehdit altında. Türkiye’nin en büyük 12’nci gölü, her yıl biraz daha küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor” şeklinde konuştu.

Derelerin kontrollü olarak göle akmadığı takdirde Eber Gölü’nün yaşayamayacağını belirten Rızvanoğlu, “Sanayi atıkları temizlenmeden, bu göl nefes alamaz. Bilimsel ve kontrollü su yönetimi olmadan, bu havza korunamaz. Çiftçi desteklenmeden, su tasarrufu sağlanamaz. Saz yakmalarına göz yumuldukça bu göl ayağa kalkamaz. Eber Gölü’nün sorunları ve çözüm yolları bilimsel çalışmalarla, göl uzmanlarınca defalarca ortaya kondu. Peki iktidar neyi bekliyor? Gölün tamamen kurumasını mı” dedi.

"EBER GÖLÜ YAŞASIN"

Rızvanoğlu sözlerini şu cümlelerle sonlandırdı: “Bugün Türkiye’nin dört bir yanında göller kuruyor, tarım çöküyor. Bu tablonun en acı örneklerinden birinin tam ortasındayız: Eber Gölü’ndeyiz. Buradan çağrımız açık ve nettir, Eber Gölü için artık söz değil, icraat istiyoruz. Eber Gölü yaşasın istiyoruz.”