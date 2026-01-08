Eber Gölü'ndeki kamış yangınları söndürüldü

Muzaffer NAL/ÇAY (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'daki Eber Gölü'nde 5 farklı noktada çıkan kamış yangını, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçe sınırlarında bulunan, Türkiye'nin 12'nci büyük gölü olan Eber'de dün akşam saatlerinde Bolvadin ilçesi tarafında daha sonra da Sultandağı ilçesi sınırlarındaki farklı bölgelerde eş zamanlı yangınlar çıktı. 5 farklı noktada çıkan yangınlar kuvvetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Kuraklık ve çevresel etkiler nedeniyle kuruyan kamışlarda başlayıp, büyüyen yangın sonrası oluşan alev ve yoğun duman Bolvadin ve Çay ilçelerinden de görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gölün bataklık yapısı nedeniyle ekipler alevlere güçlükle müdahale edebildi. Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangınlar söndürüldü. Jandarma ekiplerinin yangın bölgesinde önlem aldığı belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI