Eber Gölü susuz kaldı

Türkiye'nin 12. büyük gölü olan Afyon’daki Eber Gölü, aşırı sulama ve iklimsel faktörlerle büyük ölçüde kurudu. Kuraklık nedeniyle yüzey alanının yaklaşık yüzde 90 azaldığı gölde, su seviyesi şu an sadece yüzde 2. Kuşların, özellikle flamingoların uğrak noktası, çeşitli bitkilerin ve kaplumbağaların yuvası olan alan artık bomboş. Geçmişte, göl kenarında ziyaretçilerin çevreyi gözlemleyebilmesi için inşa edilen ‘Gözlem Evi’, günümüzde sudan yaklaşık 25 metre geride kalmış durumda. Yaşam savunucuları, gölün tamamen ölmemesi için yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Yaşam savunucusu İbrahim Kaya, BirGün’e şunları söyledi:

“Valilik yıllardır burası için bir şey yapmıyor. Burayla alakalı koruma kararları var ama hiçbir çalışma yaptırılmıyor. Sulak alanlarla ilgili yapılmış olunan Koruma Kurulu toplantısında alınan kararla 557 bin TL para cezası kesilmesi gerekirken, neden hala bu karar uygulanmıyor. Göl hiçbir şekilde korunmuyor. Bu göl bitme noktasına gelmişken neden hâlâ tarımda kullanılıyor? Bazı fabrikaların atıkları buraya akıtılıyor. 2 ilçeden de kanalizasyon atıkları buraya dökülüyor. Eber Gölü’ne zarar verenlerin ceza almasını istiyoruz. Önceden su içilebilen bu göldeki kirliliğin hesabı verilsin. Yandaşın çıkarına iş yapılmasın.”

KAÇAK SU ÇEKİLİYOR

Ayrıca Kaya, gölün tek yüzeysel beslenme kaynağı olan Akarçay Kanalı’ndan da kaçak su çekim yapıldığını kaydetti. Kaya “Kanal artık buraya ulaşamıyor. Akarçay’dan alınan kirli suyla mahsuller yetiştiriliyor. Halk sağlığı da tehlikede” diyerek yetkilileri göreve çağırdı. Öte yandan DSİ’nin resmi verilerine göre; Akarçay Havzası’ndan yılda en fazla 11 milyon ton su çekilmesi gerekirken yapılan araştırmalarda son 2 yılda 33 milyon ton su çekildiği belirlendi. Yani 22 milyon ton fazla su çekildiği ortaya çıktı.

Yaşam savunucuları, yapılması gerekenleri ve alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

• 7/24 denetim sağlanmalı. Güvenlik kameraları yerleştirilmeli.

• Damla sulama sistemi zorunlu hale getirilmeli. Kaçak sondajlar acilen kapatılmalı.

• Ekolojik restorasyona başlanmalı.

• Tarımla ilgili planlama yapılmalı.