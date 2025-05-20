Eber Gölü yaşasın

Afyonkarasihar’ın Çay ilçesinde ‘Eber Gölü Yaşasın’ etkinliği düzenlendi. Çay Dağcılık İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü (ÇAYDOS) Başkanı Ali Demiral, "Gördük ki gün geçtikçe Eber Gölü, Akşehir Gölü gibi kuruyacak. Gölü besleyen akar çaylar başka amaçlar için kullanılıyor. Çok geçmeden önlemler alalım, Eber Gölümüz yaşasın" diye konuştu.

Eber Gölü kılavuzu Kadir Ateş de "Eber Gölü’nün çığlığına ses olalım. Eber Gölü can çekişiyor. Her geçen gün biraz daha ölüme yaklaşıyor. Eber Gölü 147 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Gölü kurtarmak için hâlâ geç değil ama zaman daralıyor. Çalışmaları hızlandıralım’’ diye konuştu.