Eber Gölü’nde su seviyesi 5 santimetreye kadar düştü

Afyonkarahisar’da bulunan ve Türkiye’nin 12’nci büyük gölü olan Eber Gölü’nde seviyesi 5 santimetreye kadar düştü.

Son yıllarda yaşanan kuraklık sorunu Eber Gölü’nü de olumsuz yönde etkiledi. Hem iklim değişikliğinin etkisi hem de tarım işiyle uğraşan vatandaşların yönünü değiştirdikleri gölü kendi tarlalarını sulamak için kullanmasının etkisiyle su seviyesi 5 santimetreye kadar düştü. Göl rehberi Kadir Ateş, gelecek aylarda su seviyesinin daha da azalmasını beklediklerini ifade etti.



Eber Gölü, son yılların en kurak seviyelerinden birini daha yaşamaktadır"

Göldeki su kaybı hakkında konuşan göl rehberi Kadir Ateş, "Eber Gölü, son yılların en kurak seviyelerinden birini daha yaşamaktadır. Gördüğümüz gibi, Eber Gölü’ndeki su seviyesini ölçtüğümüzde, dünkü misafirlerimizle sopayı suya soktuğumuzda kıyı kesimlerinde yaklaşık 5 santimetre, en derin yerinde ise 50 santimetrelik bir su seviyesi tespit edilmiştir. Ağustos ayının sonu ve eylül ayının başında bu seviyenin daha da düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.