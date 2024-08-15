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Eber Gölü’nde yangın: 9 dönüm alan zarar gördü

Eber Gölü’nün kuruyan bölümlerindeki sazlıkların bulunduğu alanda çıkan yangında yaklaşık 9 dönüm alan zarar gördü.

Güncel
  • 15.08.2024 01:00
  • Giriş: 15.08.2024 01:00
  • Güncelleme: 15.08.2024 01:02
Kaynak: İHA
Eber Gölü’nde yangın: 9 dönüm alan zarar gördü
AA


Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan ve Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan Eber Gölü’nde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

Gölün kıyılarında bulunan kamışlık alanlar belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri gölün kuruyan kesimlerinin zemininin bozuk ve bataklık olmasından dolayı alevlere müdahale edemedi. Yaklaşık 1 saatin sonunda sönen yangında 9 dönümlük alan zarar gördü.

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