Ebleh ne demek? Ebleh kelimesinin TDK Sözlük anlamı nedir? Ebleh kelimesinin kökeni nedir?

Vatandaşların günlük hayatta yer yer karşılaştığı bir kelime olan 'ebleh' merak edilen kelimeler arasında. Peki ebleh ne demek? Kime ebleh denir?

EBLEH KELİME KÖKENİ NEDİR?

Ebleh kelimesi Arapça'dan Türkçe'ye yerleşmiştir. Arapça'da da ebleh olarak kullanılır.

EBLEH NE DEMEK?

Ebleh kelimesinin TDK Sözlük anlamı "akılsız, budala, alık olan"dır. Yerel ağızlarda aflak, afalak (> avalak) biçimleri de geçer. Anadolu Türkçesinde kullanılan afal (afal afal ‘şaşkın şaşkın’), afallamak ‘şaşırmak’, aval (aval aval ‘aptal aptal’) biçimleriyle bu biçimler arasında bir bağlantı kurulabileceği iddia ediliyor.

EBLEH KELİMESİ KULLANIMI

Atasözleri ve deyimler sözlüğünde ise ebleh kelimesine ilişkin şu örnek bulunur: İki kardeş savaşmış, ebleh buna inanmış. Buradaki anlam şudur: İki kardeş arasındaki anlaşmazlık geçicidir, bu durumu gerçek ve sürekli sanmak saflıktır.