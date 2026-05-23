Ebola salgını yayılıyor: Uganda'da vaka sayısı arttı

Uganda'da 3 yeni Ebola vakası tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 5'e yükseldiği bildirildi.

Uganda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 3 yeni Ebola vakası kaydedildiği duyuruldu.

Açıklamada, yeni vakaların ilk Ebola hastasını hastaneye götüren Ugandalı bir şoför, hastaya müdahale sırasında virüse maruz kalan Ugandalı bir sağlık çalışanı ile Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) bir vatandaş olduğu belirtildi.

TOPLUM İÇİNDE YAYIMLIM TESPİT EDİLMEDİ

Vakaların tamamının gözetim altında olduğu aktarılan açıklamada, temaslı kişilerin takip edildiği, toplum içinde yerel yayılım tespit edilmediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Uganda'da görülen vakaların, komşu KDC'de devam eden Ebola varyantı "Bundibugyo virüsü" salgınıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

EBOLA, AFRİKA'DA BİNLERCE KİŞİNİN ÖLMESİNE NEDEN OLDU

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.