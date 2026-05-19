Ebola salgınında can kaybı artıyor: BM acil durum komitesi toplanacak

Kongo Sağlık Bakanlığı, bugün (19 Mayıs Salı) yaptığı açıklamada ülkenin doğusunda devam eden Ebola salgınında en az 131 kişinin hayatını kaybettiğini ve 500'den fazla şüpheli vaka bildirildiğini duyurdu.

Halk Sağlığı Bakanı Samuel Roger Kamba, “Etkilenen bölgelerde 513 şüpheli vaka ve 131 ölüm kaydedildi. Bunlar şüpheli ölümler olup, hangilerinin gerçekten bu hastalıkla bağlantılı olduğunun belirlenmesi için soruşturmalar devam ediyor” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) geçtiğimiz Pazar günü yaptığı açıklamada acil durum ilan etmişti.

Sağlık yetkilileri, 15 Mayıs Cuma günü teyit edilen mevcut salgının, onaylanmış bir tedavi yöntemi veya aşısı bulunmayan Ebola hastalığının nadir bir türü olan Bundibugyo virüsünden kaynaklandığını belirtiyor.

BM SAĞLIK KURUMU TOPLANIYOR

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Cenevre'de yaptığı açıklamada, "salgının boyutu ve yayılma hızından derin endişe duyduğunu" belirtti.

Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler (BM) sağlık kurumunun bugün acil durum komitesini toplayarak önerilerde bulunacağını duyurdu.