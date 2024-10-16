Ebrar Apartmanı davası: Yargılanan kamu görevlileri duruşmaya katılmadı

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Ebrar Apartmanı için "gerçeğe aykırı" yapı kullanma izin belgesi verdikleri iddiasıyla haklarında 'resmi belgede sahtecilik' suçundan dava açılan AKP'li Antakya Belediyesi’ndeki 5 kamu görevlisi, duruşmaya katılmadı.

Sanık avukatları 6 Şubat depreminde ağır hasar alarak yıkılan ve enkazı kaldırılan bina için yeni bilirkişi raporu talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu alınması talebini reddederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Hatay'da avukat Ebru Ulaş, Kule Apartmanı'nın müteahhidi tutuklu Ömer Cihan'ın yaptığı Ebrar Apartmanı için AKP'li Antakya Belediyesi'nin gerçeğe aykırı yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği iddiasıyla Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılık, Antakya Belediyesi'ndeki kamu görevlileri için Antakya Kaymakamlığı'ndan soruşturma izni istemişti. Ancak bu soruşturma izni 30 Haziran 2022’de reddedilmişti. Avukatların itirazı üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi de soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı kaldırarak soruşturma izni verilmesine karar vermişti.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı da dönemin Antakya Belediye Başkan Yardımcısı Nuriye Elçin Eryetli, dönemin İmar Müdürü Muhammet Cevdet Havayıoğlu, dönemin Fen İşleri Müdürü Mehmet Bük, inşaat mühendisi Nigar Nilay Havayıoğlu, makine mühendisi Mustafa İnan ve yapı denetim firması yetkilisi Ali Ender Satmaz hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açmıştı.

KAMU GÖREVLİLERİ DURUŞMAYA KATILMADI

Hatay 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Müşteki avukatlarından edinilen bilgiye göre, sanık avukatları 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar alarak yıkılan ve enkazı kaldırılan bina için yeni bilirkişi raporu talep etti. Müşteki avukatı Ebru Ulaş, depremden hemen önce yapılan bilirkişi raporlarında, binanın projeye ve eklerine aykırı yapıldığı, bu hali ile usulsüz yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği sabit olduğu için yeni bilirkişi talebine karşı çıktı.

Sanık avukatları müvekillerinin Ebrar Apartmanı için sahte evrak düzenlediklerini kabul etmeyerek, suçlamaları reddetti. Müşteki avukatı Ebru Ulaş ise topladığı deliller neticesinde Antakya Belediyesi'ndeki kamu görevlilerinin "resmi belgede sahtecilik" suçunu işlediklerini beyan etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarının yeni bilirkişi raporu alınması talebini reddetti. Heyet, yapı denetim firması yetkilisi Ali Ender Satmaz hakkında yakalama kararı olduğunu, henüz yakalanamadığını ve ifadesi alınmadığı için hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılmasını hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.