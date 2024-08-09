Ebrar Karakurt'a 'provokatör' demişti: Bölükbaşı dava açtığını açıkladı

Sosyal medyada yaptığı iktidar yanlısı paylaşımlarla ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen Furkan Bölükbaşı, Kadın Voleybol Milli Takımı'nın yıldızı Ebrar Karakurt'un paylaşımına verdiği yanıtla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunarak hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Bölükbaşı, Milli Takım'ın 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Çin'i yenerek yarı finale yükselmesinin ardından "Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum. Tebrikler" paylaşımı yapmıştı.

Yıldız sporcu ise "Arkadaşlar kim bu lavuk????" diye yanıt vermişti.

Bölükbaşı bu yanıtın ardından cinsiyetçi ifadeler kullanarak Karakurt'u hedef almayı sürdürmüştü.

Bölükbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ebrar Karakurt hakkında şahsıma yaptığı hakaretler sebebiyle suç duyurusu yaptık ve hukuki süreci başlattık. Kamuoyuna duyurulur" dedi.

Ebrar Karakurt hakkında şahsıma yaptığı hakaretler sebebiyle suç duyurusu yaptık ve hukuki süreci başlattık.



Kamuoyuna duyurulur. pic.twitter.com/LCGP6cJUX4 — Furkan Bölükbaşı (@furkancerkes) August 8, 2024

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NE OLMUŞTU?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i 3 - 2 ile geçti ve yarı finale kalmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilenen ve 'troll' olarak anılan Furkan Bölükbaşı ise “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” paylaşımında bulunmuştu.

Kendisini hedef gösteren Bölükbaşı'ya yanıt veren Karakurt ise, ""Arkadaşlar kim bu lavuk????" diye yazmıştı.

Bölükbaşı'nın hedef gösteren paylaşımlarına çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki göstermişti.