Ebrar Karakurt: Boş yapma Abdülhamid

Ebrar Karakurt geçtiğimiz haftalarda kendisini ‘Müslüman Türkler olarak sana tahammül ediyoruz’ diyen Abdulhamit isimli bir kişiye ‘Boş yapma Abdulhamit’ diyerek yanıt vermişti. Karakurt, bu yanıtının yazılı olduğu pankartla bir fotoğraf paylaştı.

Spor 02.09.2023 00:44 Giriş: 02.09.2023 00:44

Güncelleme: 02.09.2023 00:53 Kaynak: Haber Merkezi