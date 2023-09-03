Ebrar Karakurt: Ekran başında siz, sahada biz...

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ebrar Karakurt, "Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!" dedi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluğunun ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaşan Ebrar Karakurt, "BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için... Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE!" dedi.

BİZ TÜRKİYE'YİZ BİZ ŞAMPİYONUZ! 🇹🇷



Tribünlerde ve ekran başında sizler, sahada biz! Birlikte savaştık ve kazandık!! Bu şampiyonluk güzel ülkemiz için...

Avrupa'nın en büyüğü TÜRKİYE! 🐺❤️🏆 pic.twitter.com/aACCovyVIC

— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) September 3, 2023