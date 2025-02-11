Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında ve nereli? Ebrar Karakurt'un kariyeri ve başarıları

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın vazgeçilmez oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt, başarılarıyla adından sıklıkla öz ettiriyor. Peki Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt nereli ve kaç yaşında? Ebrar Karakurt hangi takımlarda oynadı ve şu an hangi takımda? Ebrar Karakurt'un kariyeri ve başarılarıyla ilgili detaylara bakalım:

EBRAR KARAKURT KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 doğumlu ve Balıkesir, Türkiye doğumlu profesyonel bir voleybolcudur. 1,95 m boyundaki başarılı sporcu, pasör çaprazı pozisyonunda görev almaktadır.

EBRAR KARAKURT HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın önemli oyuncularından biri olan Karakurt, şu anda Rusya Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad forması giymektedir.

Uzun yıllar VakıfBank altyapısında yetişen ve kariyerine Türkiye’de başlayan başarılı voleybolcu, Avrupa ve dünya sahnesinde kendini kanıtlamış isimlerden biri olmuştur.

EBRAR KARAKURT’UN KARİYERİ: HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Ebrar Karakurt, voleybol kariyerine VakıfBank altyapısında başladı ve burada kendini geliştirerek kısa sürede üst seviyeye yükseldi.

EBRAR KARAKURT'UN OYNADIĞI TAKIMLAR:

2012-2016 – VakıfBank U18

2013-2015 – Bursa Bahçeşehir Anadolu Lisesi

2014-2015 – Bursa Büyükşehir Belediyespor

2016-2020 – VakıfBank

2020-2021 – Türk Hava Yolları

2021-2023 – Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

2023- … – Lokomotiv Kaliningrad (Rusya)

VakıfBank altyapısında yetişen Karakurt, 2016 yılında A Takım’a yükselerek burada birçok şampiyonluk yaşadı. 2020 yılında Türk Hava Yolları’na transfer olarak profesyonel kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

2021 yılında Avrupa'nın güçlü takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olarak İtalya Ligi'nde forma giymeye başladı. Burada geçirdiği başarılı iki sezonun ardından 2023 yılında Rusya Kadınlar Voleybol Ligi ekiplerinden Lokomotiv Kaliningrad'a transfer oldu.

EBRAR KARAKURT'UN KULÜP BAŞARILARI

Kariyeri boyunca birçok farklı ülkede mücadele eden Ebrar Karakurt, uluslararası arenada da kendini kanıtlamış bir isimdir. İşte kulüp bazında kazandığı başarılar:

VakıfBank (2016-2020)

2016-17 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2017 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu

2017-18 Kupa Voley Şampiyonluğu

2017-18 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu

2018 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu

2018 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası İkinciliği

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Üçüncülüğü

Türk Hava Yolları (2020-2021)

2017-18 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

2018-19 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu

Igor Gorgonzola Novara (2021-2023)

2021-22 İtalya Süper Kupası İkinciliği

2021-22 İtalya Kupası İkinciliği

2022-23 İtalya Süper Kupası İkinciliği

Lokomotiv Kaliningrad (2023- …)

2023-24 Rusya Süper Kupası İkinciliği

2023-24 Rusya Ligi İkinciliği

EBRAR KARAKURT’UN MİLLİ TAKIM KARİYERİ VE BAŞARILARI

Ebrar Karakurt, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nda forma giymeye 2017 yılından itibaren başlamış ve büyük turnuvalarda ülkesini temsil etmiştir.

EBRAR KARAKURT MİLLİ TAKIM BAŞARILARI:

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Şampiyonluğu

2023 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Şampiyonluğu

2023 Voleybol Dünya Kupası Şampiyonluğu

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası Üçüncülüğü

2021 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi Üçüncülüğü

2019 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası İkinciliği

2018 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi İkinciliği

2018 Montreux Volley Masters Üçüncülüğü

2017 FIVB U23 Kadınlar Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu

Milli takımda özellikle hücumdaki gücü, yüksek smaç yüzdesi ve savaşçı ruhu ile dikkat çeken Karakurt, Türkiye'nin uluslararası arenada en çok konuşulan voleybolcularından biri haline gelmiştir.

EBRAR KARAKURT’UN BİREYSEL BAŞARILARI

Kariyeri boyunca birçok kez "En İyi Pasör Çaprazı" ve "En Skorer Oyuncu" ödüllerine layık görülen Ebrar Karakurt, bireysel anlamda da büyük başarılara imza atmıştır.

ÖDÜLLERİ VE KİŞİSEL BAŞARILARI:

2017 Yıldız Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası - En İyi Smaçör

2019 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi - En İyi Pasör Çaprazı

2022 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - Normal Sezonda En Çok MVP Seçilen Oyuncu

2023 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - En İyi Pasör Çaprazı

2023 İtalya Kadınlar Voleybol Ligi - En Skorer Oyuncu

2023 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası - En İyi Smaçör

2023-24 Rusya Ligi - En Değerli Oyuncu (Normal Sezon)

Ebrar Karakurt, yüksek smaç yüzdesi, etkili blokları ve savaşçı ruhuyla dünya voleybolunda dikkat çeken isimlerden biri haline gelmiştir.

Şu anda Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Karakurt, Türkiye Milli Takımı’nın da en önemli hücum silahlarından biri olmaya devam etmektedir.