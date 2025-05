Ebrar Karakurt, Rusya'dan ayrıldı: Yeni adresi Türkiye

Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımında 2 sezon boyunca forma giyen başarılı pasör çaprazı voleybolcu Ebrar Karakurt, takımına veda etti.

'TEŞEKKÜRLER EBİ!'

Lokomotiv Kaliningrad kulübü, sosyal paylaşım sitesi Telegram'dan, Ebrar'ın performanslarından oluşan 7 dakikalık bir video yayımladı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle: "Tüm kalbimizle Ebi’ye olağanüstü oyunu, zaferlere katkısı, şampiyonluk altını ve Rusya Kupası için teşekkür ediyoruz! Duyguları ve taraftarlara olan sevgisi için minnettarız! Ebi, kadın Rus voleybolunu güzelleştirdin, daha parlak ve daha heyecanlı hale getirdin! Seni çok özleyeceğiz! Ve sana “elveda” demiyoruz! “Hoşça kal” diyoruz! Kariyerinin devamında başarılar diliyoruz. Ve seni her zaman Lokomotiv’de görmeyi umut ediyoruz!"

KARAKURT'TAN VEDA MESAJI

Ebrar Karakurt ise sosyal medyada şu mesajı yayınladı:

"Sevgili takımım ve taraftarlarım,

Beni bu kadar derinden etkileyen bir yerden ve insanlardan vedalaşmak için doğru kelimeleri bulmak gerçekten zor. Sizinle geçirdiğim son iki yıl, hayatımın en unutulmaz dönemlerinden biri oldu. Bu sadece birlikte kutladığımız zaferler ya da aştığımız zorluklar yüzünden değil; birlikte kurduğumuz bağ yüzünden — oyunun ötesine geçen bir bağ.

İlk günümden itibaren beni kucak açarak karşıladınız ve bir ailenin parçasıymışım gibi hissettirdiniz. Birlikte güldük, mücadele ettik, büyüdük ve kalbimde sonsuza dek saklayacağım anılar biriktirdik. Her antrenman, her maç ve her gece sohbeti beni sadece bir sporcu olarak değil, bir insan olarak da şekillendirdi.

İnanılmaz taraftarlarımıza teşekkür ederim: siz bu kulübün kalbi ve ruhusunuz.

Tutkunuz, enerjiniz ve bitmek bilmeyen desteğiniz en büyük gücümüz oldu. Karşınızda oynamak, asla unutmayacağım bir ayrıcalıktı. Sloganlarınızı duymak, gülümsemelerinizi görmek ve sevginizi hissetmek, her gün kendimi tamamen adama cesaretini bana verdi.

Vedalar asla kolay değildir, ve bu takımdan ayrılırken sanki ruhumun bir parçasını burada bırakıyorum. Ancak yoluma devam ederken şunu bilin ki, birlikte yarattığımız anıları sonsuza dek kalbimde taşıyacağım. Nerede olursam olayım, her zaman sizin en sadık destekçiniz olacağım.

Bana kattığınız sevgi, öğrettikleriniz ve kahkahalar için teşekkür ederim. Siz benim takımım, ailem ve yuvam oldunuz. Her birinizi kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özleyeceğim.

Bu bir veda değil — çünkü aramızdaki bağ bunu imkânsız kılıyor. Yeniden görüşene kadar, birbirinize iyi bakın ve sahada da, hayatta da mucizeler yaratmaya devam edin."

KARAKURT'UN YENİ ADRESİ TÜRKİYE

Ebrar Karakurt'un 2025/2026 sezonunda Eczacıbaşı'nda forma giymesi bekleniyor