Ebrar Karakurt'tan Barış Alper'e "Boğaz'ın efendisi" yanıtı

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbi galibiyetinin ardından paylaşımda bulunan Barış Alper Yılmaz'a milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan yanıt geldi.

Barış Alper Yılmaz yaptığı paylaşımda, "Boğaz'ın gerçek efendisi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş taraftarı olan Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın bu paylaşımına cevap verdi.

Ebrar Karakurt, Barış Alper Yılmaz'ın paylaşımına yaptığı yorumda, "Boğaz kenarı stadyum görmek istersen evimize bekleriz" dedi.