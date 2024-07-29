Ebrar Karakurt'tan 'Gibi' göndermesi: “Ersoy'un babaannesinin intikamı alındı"

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Hollanda karşısında 2-0 geriye düşüp 3-2 kazandığı mücadelenin ardından Ebrar Karakurt, Gibi dizisine gönderme yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Hollanda'yı 3-2 mağlup ettiği karşılamanın ardından milli voleybolcu Ebrar Karakurt, 'Gibi' dizisine göndermede bulundu.

Karşılaşmanın ardından sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Karakurt, "Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı" diyerek "Hollanda" ile mücadeleden alınan galibiyetle diziye atıfta bulundu.

Gibi dizisinin ilk sezonunda "Erasmus'la Gelen Yamyam" bölümünde Ersoy'un (Ahmet Kürşad Öçalan) babaannesi bir Erasmus öğrencisi tarafından yenmişti.

Ersoy’un babaannesinin intikamı alındı 😅 pic.twitter.com/fveYeW8iSR — Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) July 29, 2024

Bölüm dizinin de çıkış dizisi olmuş ve geniş kitlelere ulaşmıştı.

Karakurt’un Instagram’daki paylaşımına ise oyuncu Ahmet Kürşad Öçalan da emojiyle yorum yaptı. Ebrar Karakurt ise Öçalan’a “İçin rahat olsun Ersoy” cevabını verdi.