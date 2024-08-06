Ebrar Karakurt'tan 'provokatör' yanıtı: "Arkadaşlar kim bu lavuk?"
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, Filenin Sultanları'nın fotoğrafını paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın zaferini kutluyorum” diyen Furkan Bölükbaşı’ya , “Arkadaşlar kim bu lavuk?" sözleriyle yanıt verdi.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı çeyrek finalde Çin'i 3 - 2 ile geçti ve yarı finale kaldı.
Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, maçın ardından sosyal medya hesabı üzerinden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın fotoğrafını paylaşarak “Ebrar Karakurt isimli provokatör hariç Kadın Voleybol takımımızın muhteşem zaferini kutluyorum” diyen Furkan Bölükbaşı isimli kişiye yanıt verdi.
Karakurt, "Arkadaşlar kim bu lavuk?" ifadelerini kullandı.