Ebrar Karakurt’un mutlu günü
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt evlendi. Balıkesir’deki düğüne katılan Karakurt, babasıyla 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısı eşliğinde sarılarak dans etti.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye kadın voleybol takımının yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.
Balıkesir’de gerçekleşen düğüne katılan Ebrar Karakurt, pistten inmedi. Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.
Baba bir masal anlat bana— Ebrar Karakurt (@karakurtebrar18) August 21, 2024
İçinde tüm oyunlarım
Kurtla kuzu olsun şekerle bal
Baba bir masal anlat bana
İçinde denizle balıklar
Yağmurla kar olsun,güneşle ay pic.twitter.com/mNcfLUD4Bp
Duygusal anlar yaşayan baba-kız, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısında sahnede dans etti.
Ebrar Karakurt babasının bu mutlu gününü “Bir ömür boyu mutluluklar canlarım” notuyla paylaştı.