Ebrar Karakurt’un mutlu günü

Türkiye kadın voleybol takımının yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.

Balıkesir’de gerçekleşen düğüne katılan Ebrar Karakurt, pistten inmedi. Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.

Baba bir masal anlat bana

İçinde tüm oyunlarım

Kurtla kuzu olsun şekerle bal

Baba bir masal anlat bana

İçinde denizle balıklar

Yağmurla kar olsun,güneşle ay pic.twitter.com/mNcfLUD4Bp