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Ebrar Karakurt’un mutlu günü

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızlarından Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt evlendi. Balıkesir’deki düğüne katılan Karakurt, babasıyla 'Bana Bir Masal Anlat Baba' şarkısı eşliğinde sarılarak dans etti.

Yaşam
  • 21.08.2024 13:10
  • Giriş: 21.08.2024 13:10
  • Güncelleme: 21.08.2024 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
Ebrar Karakurt’un mutlu günü

Türkiye kadın voleybol takımının yıldız isimlerinden Ebrar Karakurt'un babası İsmail Karakurt, Vildan Çakar ile dünyaevine girdi.

Balıkesir’de gerçekleşen düğüne katılan Ebrar Karakurt, pistten inmedi. Babası İsmail Karakurt'un düğününde damat halayı çekip roman havası oynayan Ebrar Karakurt'un eğlenceli anları sosyal medyada paylaşıldı.

Duygusal anlar yaşayan baba-kız, ‘Bana Bir Masal Anlat Baba’ şarkısında sahnede dans etti.

Ebrar Karakurt babasının bu mutlu gününü “Bir ömür boyu mutluluklar canlarım” notuyla paylaştı.

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