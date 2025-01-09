Ebrar Sitesi Davası'nda 2 tutuklama kararı: "Umarız kaçmamıştır"

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'ndeki Ebrar Sitesi'nde 18 blok yıkılmış en az bin 400 kişi yaşamını yitirmişti. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, başka dosyadan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılırken depremde yakınlarını kaybedenlerin aileleri ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklar ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

MAHKEMEDEN ARA KARAR

Sanık Tevfik Tepebaşı, üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek Ebrar Sitesi K Blok’a ilişkin görevinin ve sorumluluğunun olmadığını ileri sürdü. Müştekiler, sanıkların uzun süredir tutuksuz yargılanmasıyla üzüntü duyduklarını ve sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'ın tutuklanmasına diğer sanıkların ise mevcut hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 17 Şubat'ta görülecek.

"UMARIZ KAÇMAMIŞTIR"

Sanık Ahmet Doğan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verildi. Ebrar Sitesi K Blok'ta ailesini kaybeden Fatma Irmak, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Irmak, "Sanık Doğan'ın da bir an önce yakalanarak tutuklanmasını istiyoruz. Umarız kaçmamıştır" dedi.