Ebrar Sitesi davasında karar!
115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.
Kaynak: ANKA
Ebrar Sitesi davasında karar çıktı.
Dava kapsamında sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.
Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı hakkında beraat kararı verildi.