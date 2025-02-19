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Ebrar Sitesi davasında karar!

115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.

Güncel
  • 19.02.2025 16:59
  • Giriş: 19.02.2025 16:59
  • Güncelleme: 19.02.2025 17:01
Kaynak: ANKA
Ebrar Sitesi davasında karar!
Fotoğraf: AA

Ebrar Sitesi davasında karar çıktı.

Dava kapsamında sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi B Blok karar duruşmasında, sanıklardan Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e 18'e yıl hapis cezası verildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklardan Ahmet Doğan, Meliha Teker ve Salih Tepebaşılı hakkında beraat kararı verildi.

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