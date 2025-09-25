Ebrar Sitesi E Blok davasında mütalaa açıklandı: 6 sanığa "bilinçli taksir"den ceza istendi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Sitesi'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Ebrar Sitesi E Blok'ta 85 kişi yaşamını yitirmiş ve 7 kişi de yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Tevfik Tepebaşı ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Ahmet Doğan, Atilla Öz, Mustafa Timurbanga, kooperatif üyeleri İsmet Koyuncular ve Murat İldeniz ile statik proje müellifi ve fenni mesul Mehmet Akif Özgüler hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile taraf avukatları katılırken, sanıkların hiçbirisi hazır bulunmadı.

Duruşmada, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okunurken, müştekiler ve avukatları önceki beyanlarını tekrar ederek sanıkların üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatları ise mütalaadan sonra beyanda bulunacaklarını belirtti.

SAVCIDAN "KAHRAMANMARAŞ DEPREM BÖLGESİ" VURGUSU

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, dava sürecinde alınan bilirkişi raporlarında tüm sanıkların "asli kusurlu" olduğuna dikkat çekti. Mütalaada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkememizde yapılan yargılama neticesinde, ülkemizin deprem bölgesi olduğunun bilimsel olarak tespit edildiği ve bu durumun İmar Kanunu ile ilgili yönetmeliklerde yazılı hale getirildiği, nitekim deprem bölgesi olması nedeniyle daha önce ülkemizde sayısız depremin meydana geldiği ve bu depremlerin bazılarında yıkılan binalar sonucu birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Kahramanmaraş ilinin de deprem bölgesinde yer aldığı bilinmektedir. Dolayısıyla, deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ta bina inşaatıyla uğraşan ve inşaat sürecinin aşamalarında görev yapan veya sorumlu olan kişilerin, bu durumu bilmeleri veya biliyor olmaları ve bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek üstlendikleri görevleri eksiksiz ifa etmeleri gerekmektedir.

Bu doğrultuda, Kahramanmaraş ilinde yapılan binaların yapım sürecinde olası bir depreme karşı binanın yıkılmaması için gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekir. Ancak sanıkların, meydana gelecek bir depremde binanın yıkılmaması için bina yapımını mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirmedikleri ve olası bir depremde yıkılmasına neden olacak şekilde, bilirkişi raporunda da belirtildiği üzere, eksik ve kusurlu yaptıkları anlaşılmıştır. Sanıkların, binanın depremde yıkılacağını öngörmelerine rağmen, her ne kadar binanın yıkılmasını istemeseler de, Ebrar Sitesi E Blok Apartmanı'nın yıkılması sonucunda 85 kişinin hayatını kaybetmesi ve 7 kişinin yaralanmasına bilinçli taksirle neden oldukları tespit edilmiştir."

Savcı, sanık Mehmet Akif Özgüler'in yargılama sürecinde vefat ettiğini belirterek, hakkındaki davanın düşürülmesini talep etti.

DURUŞMA 15 OCAK'A ERTELENDİ

Müştekiler ve avukatları sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanık avukatları mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Mustafa Timurbanga adına düzenlenen yakalama emrinin infazının beklenilmesine, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için gelecek celseye kadar süre verilmesine karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2026 tarihine erteledi.