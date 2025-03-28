Ebrar Sitesi H Blok davasında müteahhitler Tepebaşı ve Öz'e 14 yıl 5 ay hapis cezası

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin simgelerinden olan ve depremin ilk saniyelerinde 18 blokunun yıkıldığı Ebrar Siteleri'nde bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. Ebrar Sitesi H Blok'ta 72 kişi yaşamını yitirmiş ve 10 kişi de yaralanmıştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Tevfik Tepebaşı, Ahmet Doğan, Atilla Öz, Hüseyin Nar, Lütfi Timurbanga, Mustafa Timurbanga ve Nebi Koska hakkında, "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

''SUÇSUZ OLDUKLARINI'' İDDİA ETTİLER

Ebrar Sitesi H Blok'un karar duruşması Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklardan Hüseyin Nar ve Nebi Koska ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Başka bir deprem davasından tutuklu bulunan sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkemede sanıklara son sözleri soruldu. Sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz, suçsuz olduklarını iddia ederek beraat talebinde bulundu. Müştekiler ve müşteki avukatları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtirken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

TEPEBAŞI VE ÖZ'E 14 YIL 5 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanıklar Tevfik Tepebaşı ve Atilla Öz'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezası verdi. Tutuksuz sanıklardan Hüseyin Nar, Lütfi Timurbanga ve Nebi Koska'nın beraatine karar verildi. Heyet, aranan sanıklar Ahmet Doğan ve Mustafa Timurbanga'nın yakalanamaması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına hükmetti.

Depremde anne ve 14 yaşındaki kız kardeşini kaybeden Ayşenur Şahin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "İki sanık benim kardeşimin ömrü kadar cezaya layık görüldü. Hukuka ve adalete olan inancımız kalmadı" dedi.