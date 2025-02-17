Ebrar Sitesi K Blok davası: Müteahhit Ahmet Doğan için istenen kırmızı bülten talebine ret

6 Şubat depremlerinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nin 22 blokundan 18'i yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binalarda bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği K blokun duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklardan Hüseyin Nar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklardan Atilla Öz, Lütfi Timurbanga, Nebi Koska, önceki duruşmada tutuklama kararı verilen sanık Ahmet Doğan ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.

Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin hiçbir görev ve sorumluluğunun olmadığını, inşaatın belediyeden alınan imar çapına ve devletin hazırladığı deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını iddia etti. Tepebaşı, hastalıkları nedeniyle cezaevi şartlarına dayanamadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.

"AHMET DOĞAN HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARTILSIN"

Müşteki Tuğçe Demir, önceki duruşmada tutuklama kararı verilen sanık Ahmet Doğan'ın yakalanamadığını belirterek, kırmızı bülten talebinde bulundu. Geçen günlerde Ebrar Sitesi için kura çekimi yapıldığını hatırlatan Demir, "Burada mağdur olan ailelere ev çıkmazken Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'a hak sahipliğinden dolayı ev çıktı. Bu kişilerin mallarına tedbir konulması gerekmekte. Kendisi dışarıda olduğu için mal varlığını elden çıkarttığını duyuyoruz" diye konuştu.

DURUŞMA 26 MART'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, müştekilerin sanık Ahmet Doğan hakkında talep edilen kırmızı bülten talebini reddetti. Heyet, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutukluluk halinin devamına, sanık Ahmet Doğan'a tutuklanmak üzere çıkarılan yakalama kararının devamına, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.