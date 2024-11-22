Ebrar Sitesi’nin raporu bitti

Maraş’ta 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 32 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

Raporda binanın yıkılma nedeninin zemin olmadığı, proje ve uygulama hatalarının etkili olduğu ifade edildi. Binanın depreme dayanıksız olmasına beton dayanımı, donatı yerleşimi ve statik projedeki gibi eksikliklerin sebep olduğu belirtildi.