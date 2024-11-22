Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Ebrar Sitesi’nin raporu bitti

Güncel
  • 22.11.2024 05:00
  • Giriş: 22.11.2024 05:00
  • Güncelleme: 22.11.2024 05:00
Kaynak: DHA
Ebrar Sitesi’nin raporu bitti
Fotoğraf: DHA

Maraş’ta 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi’nin davasında yeni bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi üzerine Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 7 kişilik bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 32 sayfalık rapor dava dosyasına girdi.

Raporda binanın yıkılma nedeninin zemin olmadığı, proje ve uygulama hatalarının etkili olduğu ifade edildi. Binanın depreme dayanıksız olmasına beton dayanımı, donatı yerleşimi ve statik projedeki gibi eksikliklerin sebep olduğu belirtildi.

BirGün'e Abone Ol