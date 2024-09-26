EBRD'den Türkiye raporu: Büyüme tahmini sabit kaldı, 3 risk faktörüne vurgu yapıldı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentisini değiştimedi. Banka ayrıca Türkiye ekonomisindeki riskleri de sıraladı.

EBRD yayımladığı “Bölgesel Ekonomik Beklentiler” raporunda Türkiye'nin 2024'teki büyüme tahminini yüzde 2,7’de sabit bıraktı.

Raporda, ekonomik büyümenin, büyüme itici güçlerinin yeniden dengelenmesi ve yatırımcı güvenindeki artışla 2025'te yüzde 3'e çıkmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Raporda ayrıca, Türkiye'deki son politika değişiklikleri ve ülkenin Haziran 2024'te Finansal Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarılması, yatırımcı güvenini artırmaya yardımcı olan faktörler olarak vurgulandı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ ÖNEMLİ RİSKLER

Yüksek enflasyonun sürmesi, Türk lirasındaki reel değerlenmenin ihracat ve turizm üzerindeki etkisi, bölgede artan jeopolitik gerilimler ve kısa vadeli dış finansman ihtiyacının yüksek olması karşısında sıkı küresel finansman koşullarının Türkiye ekonomisine yönelik temel riskler olduğu kaydedilen raporda, cari açığın düştüğü ancak kısa vadeli dış borcun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

Raporda ayrıca, EBRD'nin ülkelere özel oluşturduğu analiz platformu kapsamında belirlenen, Türkiye'nin verimliliği artırması ve beşeri sermaye gelişimini iyileştirmesinin yanı sıra özel sektörün finansmana erişimini genişletmesi gerektiği tavsiyeleri yer aldı.