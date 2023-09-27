EBRD, Türkiye'nin büyüme tahminini değiştirdi

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinde büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti. Banka, bu oranın 2024'te yüzde 3 olacağını bekliyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Türkiye ekonomisi için 2023'e yönelik büyüme öngörüsünü yüzde 3,5'e yükseltti.

EBRD'nin Bölgesel Ekonomik Görünüm raporunda, Bankanın Türkiye dahil faaliyet gösterdiği bölgelerde bu yıl büyümenin ortalama yüzde 2,4'e düşeceği öngörüldü.

Bankanın Türk ekonomisi için mayısta bu yıla ilişkin açıkladığı yüzde 2,5'lik büyüme tahmini ise yüzde 3,5'e yükseltildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3 büyüyeceği öngörüldü.

EBRD'nin Türkiye'deki yatırımları, büyük bölümü özel sektörde olmak üzere, 18 milyar Euro seviyesinde bulunuyor.