Ebru Baki'nin yeni adresi belli oldu

Geçtiğimiz günlerde tv100’de işine son verilen gazeteci Ebru Baki’nin yeni adresi belli oldu.

Sosyal medya hesabı X’ten paylaşım yapan Baki, Halk TV’de yoluna devam edeceğini duyurdu.

Baki, “Sizlerden uzak ve ayrı kalmak zor. Yeni adresimiz Halk TV’de buluşmak heyecan verici olacak. Bu yolculukta beraber olmayı diliyorum. 20 Ekim Pazartesi saat 08.00’de Halk TV’de bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ebru Baki daha önce Habertürk ve Sözcü TV'de çalışmış, yeni yayın döneminde tv100 ile anlaşmaya varmıştı.

tv100 yönetimi Ebru Baki ve İsmail Küçükkaya'nın işlerine son vererek programlarını da yayından kaldırmıştı.

Programların yayından kaldırılmasında düşük reyting rakamlarının etkili olduğu öne sürülmüştü.