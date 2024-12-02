Ebru Baki ve Özlem Gürses’in yeni adresleri belli oldu

Gazeteci Özlem Gürses ve sunucu Ebru Baki'nin yeni adresleri belli oldu.

Sözcü TV'de Para Politika'nın sunucusu Ebru Baki, geçtiğimiz günlerde kanaldan ayrıldı.

Bir süredir ekrana çıkmayan sunucu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Özel sebeplerle bir süre ayrı kalacağız. En kısa zamanda buluşmak dileği ile" ifadelerini kullanmıştı.

Baki ayrılığın ardından TV100'e geçti. Kanaldan yapılan açıklamaya göre Baki, "Para Manşet" programıyla 3 Aralık'ta TV100 ekranında olacak.

Ebru Baki'nin Sözcü TV'den ayrılmasının ardından Para Politika programını ise gazeteci Özlem Gürses'in sunacağı öğrenildi.

Gürses, 2 Aralık Pazartesi sabahı ilk yayınına çıktı.