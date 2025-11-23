Ebru Gündeş'in pahalı takıları gündem oldu: Üzerinde servet taşıyor!

Şarkıcı Ebru Gündeş'in taşıdığı mücevherlerin değeri gündem oldu. Gündeş, taşıdığı takıların toplam değeri yaklaşık 23,8 milyon lira olduğu öne sürüldü.

Magazin Burada'nın haberine göre, Gündeş'in takıların toplam değerine ilişkin listede, kolyenin 150 bin dolar, çift sıralı kolyenin 40 bin dolar, saatin 86 bin 200 euro, tektaş yüzüğün 200 bin dolar, küpelerin 15 bin dolar, bileziklerin ise 28 bin ve 45 bin dolar değerinde olduğu iddia edildi.

Gündeş, son dönemde Reza Zarrab ve Murat Özdemir gibi operasyon yapılan isimlerle olan ilişkileriyle gündeme geliyor.