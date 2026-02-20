Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın Kanlıca'daki 'kaçak' yalısı hakkında yeni gelişme

Kanlıca’da bulunan 2. derece tarihi eser statüsündeki Mehmet Arif Bey Yalısı’na izinsiz müdahale edildiği gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin mimar Firuz Akın Han hakkında verdiği "1 yıl 8 ay hapis ve 80 TL para cezası" kararı, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından hukuka aykırı bulunarak bozuldu.

İstanbul Boğazı’nın korunması gerekli kültür varlıkları arasında yer alan Kanlıca’daki tarihi yalıda yapılan izinsiz inşaat ve fiziki müdahalelere ilişkin hukuk mücadelesi sürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iş insanı Reza Zarrab ile mimar Firuz Akın Han hakkında "imar kirliliğine neden olma" ve "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet" suçlarından açılan davada, İstinaf Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı.

8 YILLIK DAVADA '80 TL'LİK CEZA BOZULDU

2017 yılında başlayan yargılama sürecinde, firari durumda olan Reza Zarrab’ın ifadesi bir türlü alınamadı.

İstanbul 9’uncu Asliye Ceza Mahkemesi, dosyayı ayırırken mimar Firuz Akın Han’ı 1 yıl 8 ay hapis ve yalnızca 80 TL adli para cezasına çarptırmıştı.

İstanbul 6 Nolu Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun itirazı üzerine dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi, kararı hukuka aykırı bularak bozdu.

BOZMA GEREKÇESİ: ÖZGÜN YAPI BOZULDU

Öte yandan Medyaradar'ın haberine göreyse, mahkemenin bozma kararında, bilirkişi raporlarında önemli tespitlere yer verildi. Kararda şu ifadeler dikkat çekti:

''İzinsiz müdahalenin esaslı onarım niteliğinde olduğu, sit alanındaki çam ağacının kesildiği ve binanın özgün yapısını kaybettiği sabittir. Sanığın aykırılıkları eski hale getirmediği anlaşıldığından yerel mahkeme kararı bozulmuştur.''

HÜSEYİN SAĞ: "AMAÇ DOSYAYI ZAMANAŞIMINA MI GÖTÜRMEK?"

Yalıdaki kaçak yapılaşmayı ilk kez yargıya taşıyan dönemin İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, kararın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağ, ''Reza Zarrab Türkiye’den yaşadığı dönemde Ebru Gündeş‘le evli olduğu dönemde Beykoz'da beraber yaşadıkları yalıyı şikayet ettim. Ebru Gündeş kaçak yapılarla ilgili ''Ben yapmadım Reza Zarrab yaptı'' şeklinde savunma yaptı. Reza Zarrab da ''Ben yapmadım mimar yaptı'' diyerek mimarı suçladı. Sonuçta Beykoz'daki bu davada da mimar ceza aldı. Ebru Gündeş beraat etti Reza Zarrab yurtdışına kaçtığı için mimar ceza aldı. Ardından Kanlıca'daki yalı ile ilgili şikayetler geldi. Fotoğrafladım ve dava açtım. Biilirkişi beni haklı buldu binanın neredeyse tamamı kaçaktı. İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde çok haber olduğu için sadece kamuoyunun gazını almak için küçük bir yıkım yapıldı ana binaya dokunulmadı. Yönetim değişti. Ekrem İmamoğlu da dokunmadı. 2017 yılında açtığım dava 2025'te sonuçlandı. İstinaf sürecinden sonra yeniden yargılama yapılacak. Burada amaç dosyayı zaman aşımına mı götürmek? Bir kaçak davası 10 yıl sürer mi'' dedi.

TARİHİ ESERDE NELER YAPILDI?

2015 yılında İBB Meclisi’ne sunulan raporlarda, 1970 yılında tescillenen tarihi yalıda yapılan usulsüzlükler tek tek sıralanmıştı:

Tarihi yapıya kaçak kat çıkıldı.

Zemin kat dış cephesi yıkılarak camla kaplandı.

Ahşap korkuluklar sökülüp yerine cam takıldı.

İki yalıyı birbirine bağlayan asansör ve tüp geçit inşa edildi.

Deniz araçları için kaçak iskele yapıldı.

TAPULAR ALARA SARRAF'IN ÜZERİNE GEÇTİ

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın 2021 yılındaki boşanmasının ardından, tartışmalı ikiz yalıların tapularının kızları Alara Sarraf’ın üzerine yapıldığı öğrenildi.

Şimdi kamuoyu, İstinaf kararının ardından tarihi yapıdaki kaçak bölümler için yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağını merakla bekliyor.