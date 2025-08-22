Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

Şarkıcı Ebru Gündeş’in evli olduğu iş insanı Murat Özdemir gözaltına alındı.

Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın elebaşı olduğu iddia edilen "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün (21 Ağustos) Acarkent’teki villasından Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine "çökmekle" suçlandığı iddia edildi.