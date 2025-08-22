Giriş / Abone Ol
Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

Ebru Gündeş’in, evli olduğu iş insanı Murat Özdemir, "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Güncel
  • 22.08.2025 15:51
  • Giriş: 22.08.2025 15:51
  • Güncelleme: 22.08.2025 16:07
Kaynak: Haber Merkezi
Ebru Gündeş’in eşi Murat Özdemir gözaltına alındı

Şarkıcı Ebru Gündeş’in evli olduğu iş insanı Murat Özdemir  gözaltına alındı.

Özdemir'in, Selahattin Yılmaz'ın elebaşı olduğu iddia edilen "suç örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dün (21 Ağustos) Acarkent’teki villasından Organize Şube ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

Özdemir’in, örgüt talimatıyla organize sanayi bölgelerine "çökmekle" suçlandığı iddia edildi.

