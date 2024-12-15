Ebru Şallı, boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğünü açıkladı

Ebru Şallı boşanma aşamasında olduğu Uğur Akkuş tarafından şiddet ve tehdide maruz kaldığını açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Uğur Akkuş'un "boşanmaktan vazgeçtik" açıklamasının ardından Ebru Şallı, 5 aydır görüşmediklerini, Akkuş'un kendisini uzun süredir şiddet ve tehdide maruz bıraktığını söyledi.

Ebru Şallı, sosyal medya platformu Instagram'dan yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadeleri kullandı:

"Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım.

Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."