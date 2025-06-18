Ebru Timtik anıldı

Haber Merkezi

Hukuk örgütleri, adil yargılanma talebiyle başlattığı açlık grevini 238 sürdürerek yaşamını yitiren Avukat Ebru Timtik anısına ilan ettikleri "14 Haziran Uluslararası Adil Yargılama Hakkı Günü" kapsamında Ebru Timtik'i andı.

Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şubesi, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, Adalet İçin Hukukçular, Demokrasi İçin Hukukçular, Hukukçu Dayanışması ile Toplumsal Hukuk örgütleri tarafından Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde yapılan açıklamada, "Ebru'nun ismi hak mücadelemizde yaşamaya devam edecek" denildi.