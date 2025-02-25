Ebubekir Şahin, Fatih Altaylı'yı hedef aldı: "Jetonlu iftira aygıtı"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'yı hedef alan açıklamalarda bulundu.

Fatih Altaylı, YouTube kanalında Ebubekir Şahin'in AKP'nin büyük kongresi için paylaştığı mesaja dair, "Adam, 3 senedir İletişim Başkanı olmak istiyor. AK Parti'yi kutlayınca mı tarafsızlığına helal mı geldi? Onun en basit suçu odur. Göze sokacak ki göze girsin" açıklamasını yapmıştı.

Bu sözler sonrası sosyal medya hesabından Fatih Altaylı'yı hedef alan Şahin, "Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!! Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum" dedi.

Şahin, şunları söyledi: "Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!"

Ebubekir Şahin, "Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın. Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin" ifadelerini kullandı.