Ebubekir Şahin'in yaptığı atamalara ilişkin haberimize erişim engeli getirildi

Muhabirimiz İsmail Arı'nın, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in, kendi akrabalarının yanı sıra MHP yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanlarının çok sayıda yakınını kuruma atadığına yönelik haberimize erişim engeli getirildi.

Şahin’in koruma polisini danışman olarak atadığı ve Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ile MHP yöneticileri gibi üst düzey yetkililerin akrabalarının da RTÜK bünyesinde istihdam edildiğine yönelik haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 4 Ekim 2024 tarihli ve 2024/12860 sayılı kararıyla erişime engellendi ve silinmelerine hükmedildi.

Şahin‘in bacanağını, kayınbiraderini ve eşinin yakın arkadaşını RTÜK’te işe aldığı iddiasıyla ilgili haberler de 'kişilik hakları ihlali' gerekçesiyle, Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 28 Eylül 2024 tarihli kararıyla erişime engellenmiş ve silinmelerine hükmedilmişti.