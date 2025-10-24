Ebubekir Şahin RTÜK'ten ayrıldı: Sansürle, baskıyla, tehditle dolu 6 yıl

RTÜK Başkanlığını 2019'dan beri yürüten Ebubekir Şahin’in görev süresi doldu. Yerine Mehmet Daniş getirildi.

Şahin’in başkanlığı döneminde ismi çok sık skandallarla anıldı. Muhalif kanallara adeta göz açtırmayan Şahin, yandaş kanallara ise tam tersine şefkatle yaklaştı.

Onun döneminde RTÜK tamamen sansür kuruluna dönüştü. Şahin’in son vukuatı ise sokak röportajlarını hedef alması oldu.

SANSÜRLE BAŞLADI

Şahin göreve geldikten çok kısa bir süre sonra RTÜK tarafından internet yayıncılığına denetim ve sansür getiren bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmelikle internet yayıncılığı hedef alındı. Ardından yıllar içinde pek çok dijital meraya da ceza getirildi.

TOPLUMSAL DEĞERLER VURGUSU

Şahin göreve geldiğinden beri sık sık “Toplumun manevi değerlerine saygı” vurgulu konuşmalarla gündeme geldi. Ancak hiçbir zaman "toplumsal değerler" derken hangi kesimi, neye göre referans verdiğini belirtmedi. Her hamlesinde toplumsal değerleri bahane eden Şahin için bu kavram sansür aracı oldu.

HALKBANK ATAMASI

Şahin RTÜK Başkanı’yken aynı zamanda Halkbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Aldığı maaşın eleştirilmesi üzerine ise “Aldığım maaş yasal ve etiktir” diye açıklama yaptı.

MUHALİFLERE SOPA

Şahin’in başkanlığı döneminde en çok tartışılan konuların başında muhalif kanallara verilen cezalar geldi.

İktidarı rahatsız eden hemen her konudaki açıklama üzerine muhalif kanallara bu dönemde ceza yağdı. Sadece 19 Mart operasyonundan sonra verilen cezalar bile RTÜK’ün bu dönemde nasıl bir aparata dönüştüğünün göstergesi oldu.

Eylemleri, açıklamaları yayımlayan kanallar ceza yedi. Sözcü TV’ye eylemleri yayımladığı için 10 gün yayın durdurma cezası verildi. Halk TV’ye Gündem Özel programında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirileri nedeniyle para cezası verildi. Tele 1’e Haber 13 programında, yine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane mitinginde Akın Gürlek ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik eleştirileri nedeniyle para cezası verildi.

Aynı dönemlerde CHP Lideri Özel'in boykot çağrısı yaptığı yandaş kanallar ise RTÜK Şahin tarafından "yerli ve milli" kanallar denilere sahip çıkılmıştı.

TEHDİT İDDİASI

Şahin'in 2021’de tüm ülkeyi sarsan yangınlar sırasında özel hat üzerinden televizyon yöneticilerini tehdit ettiği öne sürüldü. RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in özel hat üzerinden Türkiye'deki yayıncıları tehdit ettiğini belirtti. RTÜK'ten yapılan açıklamada ise iletilen mesajın kurumların tepe yöneticilerine 'kişiye özel' olarak gönderildiği belirtildi. Açıklamada, "Bu hatırlatmaları yapmayı, farklı yerlere çekme çabalarını art niyet olarak görüyoruz" denildi.

6 Şubat depremlerinde ise yaptığı açıklamayla doğrudan tehdit mesajı yayımladı. Sonrasında talimatla yayın engellediği iddia edildi.

HALKBANK SANSÜRÜ

Şahin döneminde en dikkat çeken olaydan birisi yine Halkbank kaynaklıydı. Gazetemiz Yazı Timur Soykan’ın Halkbak tarafından mafyaya kredi verildiğini ortaya koyan haberinin ardından Şahin yalanlama yayımladı. Ardından bu haberi yayımlayan kanalları cezayla tehdit etti.

ERİŞİM ENGELLERİ

Şahin’in en çok başvurduğu yöntemlerden biri de yayın yasakları oldu. Timur Soykan’ın Halkbank’a ilişkin haberi dahil pek çok habere yayın yasağı getirildi. Geçen yıl da muhabirimiz İsmail Arı’nın Şahin'in, kendi akrabaları, MHP yöneticileri ile Cumhurbaşkanlığı ve bakanlık çalışanlarının yakınlarını kuruma atadığına yönelik haberimize erişim engeli getirildi.

SOKAK RÖPORTAJI

Şahin’in son hedefi ise sokak röportajları oldu. 18 Ekim’de açıklama yapan Şahin, “Sokak röportajları adı altında bazı yayınların sistematik biçimde ve röportajı yapan kişinin bilinçli yönlendirme çabaları ile her şeyin kötüye gittiği yönünde algı oluşturma çalışmalarında son zamanlarda artış olduğu tespit edilmiştir. Daha önce de açıkça uyardığımız bu tür yayınların, toplumda umutsuzluk ve ayrışma oluşturmasına asla izin vermeyeceğiz” dedi.